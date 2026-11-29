Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Almanya'da faaliyet gösteren Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü (DTFC), kuruluşunun 35'inci yıl dönümünü Nürnberg Basın Kulübü'nde düzenlenen törenle kutladı. Etkinlikte dostluk, dayanışma, kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği mesajları verildi.

Törene Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'i temsilen Cornelia Trinkl, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Markus König'i temsilen Ümit Sormaz, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'u temsilen Hildegard Langfeld, DTFC Başkanı Gülseren Suzan Menzel ve kulüp üyeleri katıldı.

DTFC Başkanı Gülseren Suzan Menzel törende yaptığı konuşmada, derneğin 35 yıllık çalışmalarını anlattı. Türk toplumunun Almanya'daki 65 yıllık göç geçmişine değinen Menzel, iki kültür arasında gelişen ortak yaşam alanına işaret etti.

Menzel, kulübün kadınların bir araya geldiği, dostluklar kurduğu ve ortak projeler geliştirdiği bir dayanışma merkezi olduğunu söyledi. Sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi veren Menzel, 2026 yılında Marmaris'te 35 zeytin ağacı diktiklerini ve gelecekte bir kadın zeytinliği oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Menzel, deprem bölgesindeki bir okula 16 bilgisayarlı bilişim sınıfı kazandırarak eğitime destek olduklarını da kaydetti.

Kadına yönelik şiddete değinen Menzel, şiddetin yalnızca fiziksel değil, psikolojik boyutları da bulunan toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı. Şiddetle mücadelenin temelinde eğitimin yer aldığını ifade eden Menzel, çocukların sevgi, saygı ve barış bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

ÖNYARGILARA KARŞI EŞİTLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İlk kuşak Türk göçmenlerin Almanya'da karşılaştığı zorluklara da değinen Menzel, bugün Türk kökenli dördüncü kuşağın toplumun farklı alanlarında önemli başarılara imza attığını anlattı. Buna rağmen Türk kökenli vatandaşlara yönelik önyargıların devam ettiğini söyleyen Menzel, farklı kültürlerden insanların toplumun eşit ve değerli bireyleri olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasım 1991'de iki toplum arasında dostluk, dayanışma ve ortak yaşam kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan kulübün, 35 yıldır Almanya ve Türkiye'de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü belirten Menzel, kadın hakları, çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışmanın derneğin öncelikli çalışma alanları olduğunu anlattı. Kadına yönelik şiddete ve savaşlara karşı ortak mücadele çağrısı yapan Menzel, "Barış, kadınların omuz omuza durduğu yerde başlar. Barış savaşlarla değil, küçük ama anlamlı adımlarla inşa edilir. Biz de 35 yıldır bu yönde birlikte, küçük ama kararlı adımlar atıyoruz" dedi.

Kulübün yalnızca bir dernek olmadığını, aynı zamanda kadınların buluştuğu, dayanışma içinde olduğu ve topluma yönelik projeler geliştirdiği bir merkez olduğunu ifade eden Menzel, dikilen her ağacın, yerleştirilen her kırmızı bankın ve kurulan her dostluğun geleceğe bırakılan değerli bir katkı olduğunu kaydetti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI ÖNEMLİ

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder adına konuşan Cornelia Trinkl, derneğin eğitimde fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. 9 Kasım 1991'de kurulan derneğin 2005 yılında 20 genç kızın üniversite eğitimi almasına destek verdiğini ve kadın rol modellerinin öne çıkarılmasına yönelik projeler gerçekleştirdiğini söyleyen Trinkl, eğitimin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Derneğin 1997 yılında Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'da kadınlara yönelik acil destek hattının kurulmasına katkı sunduğunu belirten Trinkl, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans çağrısında bulundu. Kültürel çeşitlilik, insan hakları, özgürlük ve demokrasinin birlikte yaşamın temel değerleri olduğunu ifade eden Trinkl, konuşmasında Nazım Hikmet'in "bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerine de yer vererek kulübün 35 yıllık dayanışma mücadelesine dikkat çekti.

35 YILLIK EMEK VE GÖNÜLLÜLÜK TAKDİRE DEĞER

Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Ümit Sormaz da kulübün geçmişinin büyük emek, fedakarlık ve gönüllülük örneği olduğunu vurgulayarak, farklı kültürlerden insanları bir araya getirme ve toplumsal önyargıları aşma yönündeki çalışmaların önemini vurguladı.

Sormaz, insanların birbirlerini tanıdıkça daha iyi anlayacağını, güvenin ise barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturduğunu söyledi. Kulübün Nürnberg Belediyesinden mali destek almadan, tamamen gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürmesini takdir ettiğini söyleyen Sormaz, derneğin toplumun farklı kesimleri arasında dostluk ve dayanışma köprüleri kurduğunu ifade etti.

DTFC etkinliğinde, kulübün 35 yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çalışmalarını anlatan video gösterimi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hazer Birkan Ney dinletisi, Eylem Wachinger'in seslendirdiği şarkılar, Cornelius Wachinger'in gitar ve saz performansı, Cenk Aksu'nun gitar dinletisi ve Pınar Celep'in flamenko gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik sonunda programa katkı sunanlara plaket verildi.