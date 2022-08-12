BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı - Son Dakika
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BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı

12.08.2022 16:13
BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı

Kuzey İrlanda'nın BBC muhabiri Enda McClafferty'nin ceket ve şortla canlı yayın yaptığı anlar, komşusunun kayda alması nedeniyle ifşa oldu. McClafferty, olayla ilgili, "Uzakta olmayan komşum ilk başta televizyon ekranını ardından dışarıda şortla canlı yayın yaparken beni çekti. Böyle bir komşum olduğunu bilmiyordum. Ders alındı" ifadelerini kullandı.

BBC muhabiri Enda McClafferty evinin önünden canlı yayın yaparken takım elbise giydi. Ancak sıcak havadan dolayı üstüne ceket altına ise şort giymeyi tercih etti. Enda'nın komşusu ise o sırada boş durmadı.

"BÖYLE BİR KOMŞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Komşusunun paylaştığı videoyla muhabir binlerce kez izlendi. Muhabir McClafferty şortla çıktığı canlı yayın için şu sözleri söyledi; "Üstüme bir ceket giyerek kurtulabileceğimi düşündüm, şort giydim çünkü hafta boyunca çok sıcaktı" ifadelerini kullandı.

Canlı yayına ceket ve şortla çıkan muhabiri komşusu ifşa etti

"DERS ALINDI"

Muhabir, "Uzakta olmayan komşum ilk başta televizyon ekranını ardından dışarıda şortla canlı yayın yaparken beni çekti. Böyle bir komşum olduğunu bilmiyordum. Ders alındı" dedi.

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