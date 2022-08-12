BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı

BBC muhabiri Enda McClafferty evinin önünden canlı yayın yaparken takım elbise giydi. Ancak sıcak havadan dolayı üstüne ceket altına ise şort giymeyi tercih etti. Enda'nın komşusu ise o sırada boş durmadı.

"BÖYLE BİR KOMŞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Komşusunun paylaştığı videoyla muhabir binlerce kez izlendi. Muhabir McClafferty şortla çıktığı canlı yayın için şu sözleri söyledi; "Üstüme bir ceket giyerek kurtulabileceğimi düşündüm, şort giydim çünkü hafta boyunca çok sıcaktı" ifadelerini kullandı.

"DERS ALINDI"

Muhabir, "Uzakta olmayan komşum ilk başta televizyon ekranını ardından dışarıda şortla canlı yayın yaparken beni çekti. Böyle bir komşum olduğunu bilmiyordum. Ders alındı" dedi.