Ormanda mahsur kalan aile üç gün sonra kurtarıldı

Yardım için ekiplerini çağırmaya giden baba geri dönüş yolunda orman örtüsünün kalınlığından eşini ve çocuklarını bulamadı. Daha sonra baba arama kurtarma ekiplerini yaya olarak bulundukları kanyonun 2500 metre aşağısına götürdü. Ekipler aileyi bulmak için harekete geçti.

AİLEYİ BULDULAR

Ekipler, karanlık çökerken aileyi buldu. Kurtarma ekibinin bir kısmı baba ve çocukları arabaya götürürken, diğerleri geceyi anneyle birlikte geçirdi.

ANNE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ardından ertesi gün, yeterli ışık olduğunda bir kurtarma helikopteri geldi. Anneyi ormandan çıkararak onu bekleyen bir sağlık helikopterine götürdü. Helikoptere binen anneye ilk müdahale yapıldı. Sağlık yetkilileri annenin sıcaktan bitkin düştüğünü ve uzak bölgeden güvenli bir yere çıkamadığını söyledi.