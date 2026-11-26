Kuzey Kore, İsviçre'nin Pyongyang'daki diplomatik temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi, temsilciliğin de kapatılmasını talep etti. BBC'nin haberine göre kriz, İsviçre'nin Kuzey Kore'deki bir çocuk kampını yaptırım listesine almasıyla patlak verdi.

Yaptırım uygulanan yer, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde bulunan Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı. Başka ülkelerin yanında Rus ve Çinli çocukların da katıldığı kamp, Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki bölgelerinden çocukların nakledilmesine karışmakla suçlanıyor.

PYONGYANG: AÇIK BİR DÜŞMANLIK EYLEMİ

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, İsviçre'nin yaptırım kararını "açık bir düşmanlık eylemi" olarak nitelendirdi. Ajans, Dışişleri Bakanlığının İsviçre Diplomatik Ofisi'nin başındaki ismi istenmeyen kişi ilan ettiğini ve kendisinden 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istediğini duyurdu.

OFİS 6 YIL KAPALI KALDIKTAN SONRA AÇILMIŞTI

Karar, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in Kuzey Kore'ye yaptığı nadir ziyaretin üzerinden yalnızca haftalar geçmişken geldi. Cassis 29 Ekim'de Pyongyang'a gitmiş, ofisi resmen yeniden açmış ve ilişkilerin normalleşmesini görüşmüştü.

İki ülke arasında diplomatik ilişki 1974'te kuruldu. İsviçre 1997'de Pyongyang'da bir işbirliği ofisi açtı; ofis pandemi döneminde kapandı ve altı yıl kapalı kaldı. İsviçre, Pyongyang ile diyaloğu sürdüren az sayıdaki Batılı ülkeden biri.

İSVİÇRE: YAPTIRIM AYRI, DİYALOG AYRI

İsviçre makamları, iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonra Kuzey Kore'nin Bern'deki büyükelçiliği ve İsviçre'nin Pekin'deki büyükelçiliği üzerinden yürütüleceğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin "yaptırım politikası ile bütün ülkelerle diyaloğu sürdürme taahhüdünü birbirinden ayırdığını" belirtti.

Bakanlık, Pyongyang'daki ofisin yeniden açılmasının, Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle uygulanan BM yaptırımlarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamında Kuzey Kore'yi hedef alan AB yaptırımlarını hiçbir biçimde etkilemediğini de vurguladı. Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek için binlerce asker göndermişti.

Kaynak: BBC