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Kuzey Kore Japon Denizi'ne 'bilinmeyen bir cisim' fırlattı, Japonya 'Balistik füze olabilir' diyor - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore Japon Denizi'ne 'bilinmeyen bir cisim' fırlattı, Japonya 'Balistik füze olabilir' diyor

05.01.2022 11:04
Kuzey Kore Japon Denizi'ne 'bilinmeyen bir cisim' fırlattı, Japonya 'Balistik füze olabilir' diyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne "ne olduğu belirlenemeyen bir cisim" fırlattığını duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne "ne olduğu belirlenemeyen bir cisim" fırlattığını duyurdu.

Japonya Sahil Güvenlik Birimi, fırlatılan cismin bir balistik füze olabileceğini öne sürdü. Ancak bu henüz teyit edilmedi. Doğrulanması halinde bu, Kuzey Kore'nin 2022'deki ilk füze denemesi olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer füze denemeleri yapmasını yasaklıyor.

Güney Kore ordusunun açıklamasında, ''Güney Kore ve ABD istihbaratının incelemelerini sürdürdüğü'' belirtildi.

Reuters ajansının haberine göre Japonya Savunma Bakanlığı, ''balistik füze'' olabileceği düşünülen cismin havada 500 kilometre mesafe kat ettiğini duyurdu.

Carnegie Endowment Uluslararası Barış Vakfı'nın Nükleer Politikalar Programı uzmanlarından Ankit Panda BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun kısa mesafeye ayarlanmış uzun menzilli bir füze olup olmadığını doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi.

2017'de Kuzey Kore 4500 kilometre yüksekliğe ulaşan bir Hwasong-15 füzesi denemişti. ABD'nin Pasifik'teki Guam adasında bulunan askeri üssü bu füzenin menziline giriyor.

Ölüm-kalım mücadelesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurulu'nda Kore Yarımadası'ndaki artan istikrarsızlık nedeniyle savunma kapasitelerini güçlendirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Ankit Panda, bu açıklamaya gönderme yaparak 2022'de Kuzey Kore'nin benzer füze denemeleri yapabileceğini söylüyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Kuzey Kore'nin geçen yılki füze denemelerine atıf yaparak son denemenin ''çok üzüntü verici'' olduğunu söyledi.

2021'de silah programını geliştirmeye devam eden Kuzey Kore, devlet medyasına göre yeni bir hipersonik füzeyle birlikte trenlerden atılabilen bir balistik füze ve bir uzun menzilli füze denedi.

Daha fazla taşıma kapasitesine sahip olan balistik füzelerin, daha hızlı ve daha uzun menzilli olmaları nedeniyle seyir füzelerine kıyasla daha fazla tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Pyongyang füze denemelerini ülkede koronavirüs sınırlamaları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

Kim Jong-un, partisinin genel kurulunda ülkesinin ülkesinin büyük bir "ölüm-kalım mücadelesi" verdiğini belirterek belirterek halkın yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylemişti.

BM'ye göre Kuzey Kore'de çocuklar ve yaşlılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Ancak Ankit Panda, bu durumun Kuzey Kore'yi silah programını ilerletmekten alıkoymayabileceğine dikkat çekerek, ''Ekonomik zorluklara rağmen bu programı sürdürmek iç ve dış nedenlerle ana ulusal öncelik'' diyor.

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Japon Denizi, Kuzey Kore, Füze, Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore Japon Denizi'ne 'bilinmeyen bir cisim' fırlattı, Japonya 'Balistik füze olabilir' diyor - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Kuzey Kore Japon Denizi'ne 'bilinmeyen bir cisim' fırlattı, Japonya 'Balistik füze olabilir' diyor - Son Dakika
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