Lagarde: Dezenflasyon Süreci İyi Yolda, Ancak Ekonomik Büyüme Riskleri Artıyor - Son Dakika
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Lagarde: Dezenflasyon Süreci İyi Yolda, Ancak Ekonomik Büyüme Riskleri Artıyor

Lagarde: Dezenflasyon Süreci İyi Yolda, Ancak Ekonomik Büyüme Riskleri Artıyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin doğru yolda olduğunu fakat ekonomik büyümeye yönelik risklerin arttığını belirtti. Gelecek dönem için belirsizliklerin devam ettiğini ve para politikalarının hazırlıklı olacağını ifade etti.

16.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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ECB Başkanı Christine Lagarde, "Dezenflasyon süreci doğru yolda ancak ekonomik büyümeye yönelik riskler artıyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Litvanya'nın avroya geçişinin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla başkent Vilnius'ta Litvanya Merkez Bankası tarafından düzenlenen 'Küresel Jeopolitik Değişimler Ortasında Dayanıklılık Sütunları' konulu Yıllık Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşma, ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Lagarde, değişen ortamın, ECB'nin mevcut politika duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya sevk ettiğini söyleyerek, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Fakat gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

Dezenflasyon sürecinin doğru yolda olduğunu buna karşın, ekonomik büyümeye yönelik risklerin arttığını kaydeden Lagarde, ECB'nin geleceğe yönelik politika işaretleri iletişiminde daha önce 'politika faizlerini gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız' dediğini anımsattı. Lagarde, "Bu eğilim, gerçekleşen enflasyonun yüksek olduğu ve gelecekteki enflasyona ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda gerekliydi. Ancak bu ön yargı artık gelişen makroekonomik ortamı, enflasyona ilişkin görünümümüzü veya bu konudaki risk dengesini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Lagarde, gelecek döneme dair çok fazla belirsizlik olduğunu fakat para politikalarının tüm senaryolara hazırlıklı olacağını da kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lagarde: Dezenflasyon Süreci İyi Yolda, Ancak Ekonomik Büyüme Riskleri Artıyor - Son Dakika

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