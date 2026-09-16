Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, savaş suçundan Haşim Taçi'ye 25 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, savaş suçundan Haşim Taçi'ye 25 yıl hapis verdi

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Lahey\'deki Kosova Özel Mahkemesi, savaş suçundan Haşim Taçi\'ye 25 yıl hapis verdi
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Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, 1990'larda işlenen savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada eski UÇK yöneticilerinden Yakup Krasniki de 25, Kadri Veseli 18, Recep Selimi 13 yıl hapis cezası aldı.

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) başında olan eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi savaş suçu nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Taçi ile birlikte yargılanan eski UÇK yöneticilerinden Yakup Krasniki'ye 25 yıl, Kadri Veseli'ye 18 yıl, Recep Selimi'ye de 13 yıl hapis cezası verdi.Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, savcılığın hakkında 45 yıl hapis cezası talep ettiği Haşim Taçi'nin 1990'larda Kosova'da işlenen cinayet, işkence, yasadışı gözaltı gibi savaş suçlarından sorumlu olduğuna hükmetti.Mahkeme, Taçi'nin cezasını 25 yıla indirdi.Mahkeme, 58 yaşındaki Taçi'nin, Sırplarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 96 siyasi muhalifin öldürülmesi ile yüzlerce kişinin işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasından sorumlu olduğunu açıkladı.Kararı ayakta dinleyen Taçi, hakkındaki suçlamaları daha önce reddetmişti.Hollanda'nın Lahey kentindeki karar duruşması öncesi çok sayıda Kosovalı Arnavut, Taçi ve arkadaşlarına destek için sokağa çıktı.Lahey polisi duruşma nedeniyle mahkeme civarında geniş güvenlik önlemleri aldı.İnternet üzerinden canlı yayınlanan karar duruşması, Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan dev ekranlardan izlendi.Kararı yuhalayan Kosovalılar, Taçi ve UÇK'yı destekleyen sloganlar attı.

Kosova'da ne olmuştu?Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin dağılması sırasında Sırbistan'a bağlı özerk bir bölge olan Kosova'da nüfusun çoğunluğunu Müslüman Arnavutlar oluşturuyordu.Sırp yönetiminin Kosova'daki Arnavutlara yönelik baskıları, 1990'ların ortalarında silahlı bir örgüt olan UÇK'nın güçlenmesine yol açtı.Bağımsızlık talep eden Kosovalı Arnavutlar, UÇK öncülüğünde silahlı mücadeleye başladı.UÇK ile Sırp güçleri arasındaki çatışmalar 1997'den itibaren şiddetlenmeye başladı.Kosovalı Arnavutların kitlesel pretosto eylemleri 1998 yılının ortalarında daha da arttı.Sırp polisinin protestoları şiddetle bastırması üzerine Mart 1999'da NATO tarafından Sırp güçlere karşı have harekatı düzenlendi.Yaklaşık üç ay süren operasyon sonucu Slobadan Miloseviç liderliğindeki Sırp yönetimi Kosova'daki güçlerini geri çekmek zorunda kaldı.Bunun ardından Kosova'da yaşayan 100 bin Sırp evlerini terk etti.Çatışmaların şiddetlendiği 1998-1999 yıllarında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti, 850 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.Savaştan sonra Birleşmiş Milletler (BM) kontrolüne geçen ülkede yerinden edilen 750 bin kişi evlerine geri döndü.Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti.Ancak Sırbistan, Türkiye dahil birçok ülkenin tanıdığı Kosova'yı tanımayı reddediyor.Kosova Özel Mahkemesi neden kuruldu?Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Bosna, Hırvatistan ve Kosova'da yaşanan çok sayıda savaş suçunu araştırmak amacıyla Hollanda'nın Lahey kentinde Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi kuruldu.Mahkeme, başta Sırp liderler Miloseviç ve Radovan Karadziç ile Sırp general Ratko Mladiç olmak üzere savaşa karışan çok sayıda kişiyi yargıladı ve mahkum etti.Ancak Kosova'daki savaş suçlarına ilişkin iddiaların sürekli gündemde tutulması üzerine, BM tarafından 2015 yılında Kosova Özel Mahkemesi'nin kurulması kararlaştırıldı.Mahkeme UÇK mensuplarının işlediği öne sürülen suçları soruşturdu.Kosova'da 2014-2016 arasında Dışişleri Bakanı olan Haşim Taçi, mahkemenin kurulması konusunda BM yetkilileri ile birlikte çalıştı.Daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı olan Taçi, Lahey'deki mahkemede kendini savunmak için görevinden istifa etti.Kosova Özel Mahkemesi, yalnızca belirli bir tarafın işlediği iddia edilen suçlara odaklanması nedeniyle uluslararası hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı.Kosova yönetimi de Taçi'nin kurulmasına katkıda bulunduğu mahkemede adil bir yargılamaya tabi tutulmadığını savunarak mahkemenin kararına tepki gösterdi.Kosova'nın ulusal kahramanı olarak kabul edilen Taçi hakkında verilen hapis cezası, ülkenin siyasi geleceği açısından da önem taşıyor.Sırplara karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan UÇK liderlerinin mahkum edilmesinin savaşın siyasi mirasının geleceğini de etkileyeceği belirtiliyor.Bu kararın Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlık sürecine ilişkin itirazları için de yeni bir zemin hazırlaması bekleniyor.

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Kaynak: BBC
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