Las Vegas\'ta Tesla Aracı Patlatan Asker Yapay Zeka Kullandı

Dünya

LAS Vegas'ta Trump'a ait otelin önünde Tesla aracını patlatan 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'in, eylemi gerçekleştirirken yapay zeka kullandığı açıklandı.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında Livelsberger'in saldırıyı planlamak için yapay zekadan faydalandığını bildirdi. Açıklamada, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında yapay zekanın bir bireyin belirli bir patlayıcı cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay" ifadeleri yer aldı.