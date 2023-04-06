Lavrov: ABD'nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz - Son Dakika
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Lavrov: ABD'nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz

06.04.2023 11:39
Lavrov: ABD'nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Ukrayna'da savaşan Nazilerin Amerikan silahlarıyla savaştığını belirterek, Amerikan yönetiminin daha fazla uzun menzilli ve ölümcül sistem tedarik etmekle tehdit ettiğini ifade etti. Ancak Lavrov, Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudunu kaybetmediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudumuzu kaybetmedik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde ABD ile savaş halinde olduklarını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın mensuplarının bu açıklamaya yönelik sorusunu yanıtladı. Lavrov, "Aslında sıcak bir savaş aşamasındayız. Çünkü Ukraynalı Naziler Amerikan silahlarıyla savaşıyor. Amerikan yönetimi her seferinde daha fazla uzun menzilli ve ölümcül sistem tedarik etmekle tehdit ediyor. Ancak ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudumuzu kaybetmedik. Göreceğiz. Çok uzun sürmeyecek" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Lavrov: ABD'nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz - Son Dakika


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