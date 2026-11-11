Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes çağrısını kabul etmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes çağrısını kabul etmeyeceğini söyledi

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Lavrov, Avrupa\'nın Ukrayna\'da ateşkes çağrısını kabul etmeyeceğini söyledi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes sağlanması yönündeki talebini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Lavrov, Abu Dabi'de bugün başlayan üçlü müzakerelerde ABD'nin inisiyatifiyle bölgesel güvenlik konularının ele alındığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili talebini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) dışişleri, savunma ve güvenlik konseylerinin sekreterleri komitesinin ortak toplantısına katıldı. Lavrov, toplantının ardından KGAÖ Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile basın toplantısı düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin bugün başladığını hatırlatan Lavrov, müzakerelerde ABD'nin inisiyatifiyle gelecekte bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili konuların ele alındığını söyledi.

ATEŞKES TALEBİNE RET

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması talebinde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu, eski bir mantık. Bu, Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve kayıpları telafi etmek için yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Lavrov, Avrupalı temsilcilerin müzakereler için Abu Dabi'ye gittiğini belirterek, "Amerikalılar, heyetimizle müzakerelere başlamadan önce Ukraynalılar ve Avrupalılarla görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Bunun verimli bir çalışma yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Müzakerelere katkı sağlayacaklarını düşünen Amerikalıların istedikleri kişilerle görüşmelerine engel olamayız ve olmak da istemeyiz. Avrupa ateşkesin sağlanmasının ardından Ukrayna'ya askeri birlikleri konuşlandırmayı planlıyor. Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Polonya'da tatbikat yapmaya başladı. Kiev yönetimi, 2014 yılından itibaren imzalanan kolektif güvenlik anlaşmalarını uygulamayı kesinlikle reddediyor. Ukrayna'daki çatışmalar bu nedenle başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriSergey LavrovDiplomasiPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

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