Lavrov, S-400'leri dost bir üçüncü ülkeye transfer etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Lavrov, S-400'leri dost bir üçüncü ülkeye transfer etmeye hazır olduklarını söyledi

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Lavrov, S-400\'leri dost bir üçüncü ülkeye transfer etmeye hazır olduklarını söyledi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Eylül akşamı S-400'lerin dost bir üçüncü ülkeye transferini kabul edebileceklerini söyledi. Lavrov, Moskova'ya bu yönde resmi başvuru yapılmadığını belirtti. S-400'ler, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünde pürüzlerden biri olarak görülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin S-400 füze sistemlerinin Türkiye'den "dost bir üçüncü ülkeye" transferini kabul edebileceğini söyledi.Lavrov, 26 Eylül akşamı yaptığı açıklamada, şu ana kadar Moskova'ya bu yönde resmi bir başvuru yapılmadığını da belirtti.Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan aldığı S-400'ler, F-35 yeni nesil savaş jeti programına geri dönüşüyle ilgili en önemli pürüzlerden biri olarak görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin programa katılımıyla ilgili olumlu sinyaller verdi. Trump zirve sırasında Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.Yaptırımlar Türkiye'nin S-400 alının ardından uygulamaya konulmuştu. CAATSA, "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması.Rusya'da devlete ait haber ajansı TASS'a göre, Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlediği basın toplantısında, "S-400 sistemlerinin sevk edileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkiler sürdürmesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusudur" dedi. "Talep gelmesi halinde, S-400'leri böyle bir ülkeye transfer etmeye hazır oluruz" diye ekledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yakın zamana kadar yaptığı açıklamalarda S-400 pürüzünün yakın zamanda aşılacağını umduğunu söyledi. Bu yönde ABD ve Türkiye arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 19 Eylül'de katılığı NTV yayınında, "S-400 meselesinin çözüm yolunda da birtakım yaratıcı fikirler var" dedi. "Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz, birtakım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum" diye ekledi. Son aylarda ulusal ve uluslararası basında, Ankara ile Washington arasında S-400 sorununun çözümüne yönelik görüşmeler yürütüldüğüne dair haberler yer aldı. Bu haberlere göre, seçeneklerden biri de sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesiydi. Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. S-400'lerin teknik özellikleri Türkiye'nin Rusya'dan 2017'de 2,5 milyar dolara satın aldığı S-400'lerin ilk teslimatı 2019'da yapıldı.Rusya ile imzalanan anlaşmada teknoloji transferi ve ortak üretim şartları da kesin olarak sağlanmıyor.S-400'ler insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa ise 30 kilometre.Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.Sistemin içinde yer alan füzelerin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre.Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor.Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor.Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor.Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor.Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.Ancak S-400'lerin NATO sistemleriyle entegre olmaması kullanımını sınırlıyor.

Kaynak: BBC
Sergey LavrovPolitikaSavunmaMoskovaTürkiyeEylülRusyaDünyaSon Dakika

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