Lazio-Galatasaray maçı İtalya basınında: 'Lazio, Türk duvarını aşamadı'

İtalya basını, dün akşam 0-0 biten Lazio- Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşmasını, "Lazio, Türk duvarını aşamadı" şeklinde yorumladı.

Maç sonucunda Galatasaray grubu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna geçerken, Lazio ise play-off'lara kaldı.

Maçın ardından İtalya basınındaki haber ve yorumlarda Lazio'nun Galatasaray'ın savunma duvarını aşamadığı görüşü ağırlık kazandı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, " Misafir takım puan sıralamasında avantajlıydı ve (Lazio teknik direktörü Maurizio) Sarri'nin tek bir seçeneği vardı: Kazanmak. Ama maç 0-0 bitti. Usta Fatih Terim tarafından takımına dikte edilen savunmacı ama saf rekabetçi maçta Lazio aşırı çekingen kaldı" diye yazdı.

Corriere dello Sport, Lazio'nun ikinci yarıya daha fazla kararlılıkla başladığını ancak "Türk duvarını aşamadığını" belirtti.

'Muslera'nın eldivenleri kirlenmedi'

La Gazzetta dello Sport da benzer şekilde, "Lazio Türk duvarından sekti" ifadesini kullandı. La Gazzetta, "Sarri'nin takımı neredeyse hiçbir zaman tehlike arz etmedi, Türkler çok da fazla çabalamadan tur biletini aldı" diye yazdı. Gazete Lazio'yu "fikir ve azim" sergilemediği için eleştirdi.

Tuttosport gazetesi de, "Türklerin duvarı yükselttiğini ve Lazio'nun bu duvarı aşamadığını" yazdı. Gazete, eski Lazio oyuncusu olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonunda "hiç kirlenmemiş eldivenleriyle gülümsediğini" vurguladı.

'Ender çirkinlikte bir maç'

Ansa haber ajansı ise maçı "ender rastlanan bir çirkinlikte" diye tanımladı. Stadyumdaki Lazio taraftarlarının maç sırasında "sıkıldıklarını" ve "sinirlendiklerini" yazan ajans, "İmparator Terim'in Türkleri hiç taviz vermedi ve Sarri'nin oyuncularının manevralarını kafese aldı" diye yazdı.

İtalya basını, Lazio oyuncusu Francesco Acerbi'nin maç sonrasındaki açıklamalarına da yer verdi. Acerbi, "Kazanmamız gerekiyordu ama kolay değildi. Galatasaray kendisini iyi savundu" dedi.