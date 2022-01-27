LGBT hakları: Fransa sözde 'eşcinsellik dönüştürme terapilerini' yasakladı

Fransa LGBTQ'ların toplumsal cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimini değiştirmeyi hedefleyen sözde "eşcinsellik dönüştürme terapilerini" yasakladı.

Parlamentoda oylanan yasa oybirliğiyle çıktı.

Yasayı ihlal edenler 30 bin euroya kadar para ve iki yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Yasayı destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Var olmak suç değildir" dedi.

Yeni yasa Senato'da da güçlü bir destek almış, muhafazakar Cumhuriyetçiler'in itirazına rağmen 28'e karşı 305 oyla kabul edilmişti.

Macron'un partisinden milletvekili Laurence Vanceunebrock "Cinsiyet veya kimlik değişimini hastalık olarak gören herkesi kınıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Bakanı olarak görev yapan eşcinsel siyasetçi Clement Beaune de "Bu yasadan gurur duyuyoruz" dedi.

Yasa, Macron'un imzalamasının ardından 14 gün içinde yürürlüğe girecek.

Grup görüşmeleri, enjeksiyonlar, elektrik şokları ve dualarla LGBTQ'ların kimliklerini değiştirmeyi hedefleyen bu tip terapiler Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından defalarca kınanmıştı.

Fransa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Bakanı Elisabeth Moreno, bunun "barbarca" bir uygulama olduğunu söyledi ve buna maruz kalan insanlarda kalıcı "fiziksel ve ruhsal yaralar" oluştuğunu belirtti.

Bu uygulamanın çocukları veya korunmasız yetişkinleri hedef alması durumunda cezalar yüzde 50 oranında artırılabilecek.

Fransa'da eşcinselliğin suç olmasının sonlandırılmasının 40. yıldönümü kutlanıyor.

Fransa'dakine benzer yasalar daha önce Almanya, Kanada, Arnavutluk, Ekvador, Brezilya ve Malta gibi ülkelerde de kabul edilmişti.