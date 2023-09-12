Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir

Daniel Kasırgası'nın ardından oluşan sel felaketinde Libya yerle bir olurken, sadece Derne kentinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı.

DANIEL KASIRGASI, LİBYA'YI YIKTI GEÇTİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da çok sayıda kişinin hayatına mal olan Daniel Kasırgası, Afrika ülkesi Libya'da 10 Eylül'de felakete yol açtı. Kasırganın ardından oluşan sel, birçok şehri yıkıp geçti. En büyük zararı ülkenin doğusuna veren selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

YALNIZCA DERNE'DE CAN KAYBI 5 BİN 200'E ULAŞTI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi. Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti. Harraz, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini belirtti.

"HALEN BULUNAMAYAN ÇOK SAYIDA CESET VAR"

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor." dedi.

KASIRGAYLA BİRLİKTE 5 KENTTE SEL

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİN

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.

ÜLKE DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.