Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir - Son Dakika

Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir

Son Güncelleme: 12.09.2023 19:37

Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası'ndan sonra yaşanan sel felaketinde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aşabileceği belirtildi.

Daniel Kasırgası'nın ardından oluşan sel felaketinde Libya yerle bir olurken, sadece Derne kentinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

DANIEL KASIRGASI, LİBYA'YI YIKTI GEÇTİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da çok sayıda kişinin hayatına mal olan Daniel Kasırgası, Afrika ülkesi Libya'da 10 Eylül'de felakete yol açtı. Kasırganın ardından oluşan sel, birçok şehri yıkıp geçti. En büyük zararı ülkenin doğusuna veren selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

YALNIZCA DERNE'DE CAN KAYBI 5 BİN 200'E ULAŞTI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi. Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti. Harraz, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini belirtti.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

"HALEN BULUNAMAYAN ÇOK SAYIDA CESET VAR"

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor." dedi.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

KASIRGAYLA BİRLİKTE 5 KENTTE SEL

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİN

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı

ÜLKE DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.

Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı
Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı
Libya'daki selde sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 5 bin 200'e ulaştı
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı, Bingazi, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Libya'dan gelen görüntüler ürkütücü! Kasırganın şiddetine dayanamayan her şey uçtu
19:26 Doping testi pozitif çıkan Pogba'nın futbol hayatı tamamen bitebilir
18:35 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi
18:32 Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir
18:07 Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Genç kız evinde ölü bulundu
18:03 Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı
18:00 Stefan Kuntz: Japonya mağlubiyeti bizi ileri götürecek
17:28 A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu
17:22 Sergen Yalçın Las Vegas'ta kumarhanede görüntülendi
17:19 Maç esnasında futbolcuların çarptığı fotoğrafçı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 19:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement