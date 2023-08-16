Litvanya, Belarus ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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Litvanya, Belarus ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:57

Litvanya hükümeti, 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı. Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Belarus ile olan sınırlarını tamamen kapatma olasılıklarını görüştüklerini ve ayrıntıların 28 Ağustos'ta netleşeceğini belirtti. Rusya bağlantılı Wagner'in Belarus'taki varlığından duyulan endişeler nedeniyle bu karar alındı.

Litvanya hükümeti 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, sınırların tamamen kapatılması hakkında ayrıntılar Polonya'da görüşülecek.

Haberde ifadelerine yer verilen Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Belarus ile olan sınırlarını tamamen kapatma olasılıklarını görüştüklerini ve ayrıntıların 28 Ağustos'ta netleşeceğini söyledi.

LRT'ye göre Litvanya hükümeti, 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

Belarus ile kalan dört sınır kontrol noktası Medininkai, Lavoriskes, Raigardas ve Salcininkai ise açık kalacak.

Söz konusu karar, Rusya bağlantılı Wagner'in Belarus'taki varlığından giderek daha fazla endişe duyulan bir dönemde alındı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Litvanya, Belarus ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı - Son Dakika


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