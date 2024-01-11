Londra\'da Elektrikli Otobüs Alev Aldı ve Patlama Meydana Geldi

Bu sabah Londra'da bir elektrikli çift katlı otobüs alev aldı ve dehşet içinde kalan vatandaşlar, büyük bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Yaklaşık olarak 7.20'de yangın çıkan araç Wimbledon'ın merkezinde duman bulutlarına neden oldu ve itfaiye ekipleri 25 metrelik bir çember kurarak olay yerine geldi.

Olay yerine üç itfaiye aracı ve 15 itfaiyeci sevk edildi, dramatik fotoğraflar ise yangının otobüsün arka tarafını tahrip ettiğini ve arka pencereleri patlattığını gösterdi. Polis, herhangi bir yaralanma olmadığını doğrularken sürücülere olay yerinden kaçınmaları çağrısında bulundu, yerel sakin Max Pashley City AM'ye şunları söyledi: "Büyük bir patlama duyduk. Dehşete düştük."

Başka bir tanık olan Roderick Cameron, alevleri fotoğraflayarak şunları tweetledi: "Okula gidişte görmeyi beklemediğimiz bir şey. Otobüs yanıyor - ve dumanlar korkunç."

Optare Metrodecker 1050 otobüsü, Mitcham'dan Raynes Park'a giden 200 numaralı hat üzerinde çalışıyor ve Go-Ahead London tarafından Merton garajında Haziran 2021'den beri işletilmektedir. Alwyne Road'daki yangın, Wimbledon Hill Road'un güneye Wimbledon Village'a, kuzeye ise Broadway'e doğru tıkanıklığa neden oldu.

Bir Londra İtfaiye Sözcüsü, MailOnline'a şunları söyledi: "İtfaiyeciler, Wimbledon'daki Wimbledon Hill Road'daki bir otobüs yangınına çağrıldı.

"Çift katlı bir elektrikli otobüsün bir kısmı yanıyor. Önlem olarak 25 metrelik bir çember kuruldu ve yol kapatıldı. Şu anda herhangi bir yaralanma raporu bulunmamaktadır.

"İtfaiye saat 07.21'de çağrıldı. Wimbledon, New Malden ve Wandsworth itfaiye istasyonlarından üç itfaiye aracı ve yaklaşık 15 itfaiyeci olay yerindedir."

Ve bir İskoçya Yardımcısı Sözcüsü, MailOnline'a şunları söyledi: "Polis, Perşembe günü saat 07.23'te Wimbledon Hill ve Alwyne Road, SW19'daki bir otobüsün yanı sıra yangın ihbarları üzerine çağrıldı.

'Polis memurları, Londra İtfaiye Teşkilatı olay yerine gitti. Olay yerinde bir otobüs alev almıştı. Yol kapatmaları ve çemberler kuruldu. Bunların bir süre kalmasını bekliyoruz.

'Rapor edilen yaralanma yoktu. Acil servislerin olay yerinde çalışmasına sabır ve işbirliği gösteren yerel topluluğa teşekkür ediyoruz. Mümkünse lütfen bu bölgeden kaçının.'

Daha önce, Merton Police hesabı, "Lütfen bu sabah Wimbledon Hill Road bölgesinden kaçının. Yolun her iki yönde de kapatılması nedeniyle tıkanıklık olacaktır." diye tweet atmıştı.

Wimbledon için Muhafazakar Parti milletvekili Stephen Hammond, "Acil servisler, Wimbledon Town Centre'daki devam eden bir olayla ilgileniyor. Lütfen normalden daha uzun sürebilecek yolculuklara dikkat edin." diye tweet atmıştır.

Ve Daniel Holden, Tory konsey üyesi ve Merton Muhafazakar Grubu'nun başkan yardımcısı, "Bu sabah Hillside'da Wimbledon Hill Road'da otobüs yangını. Umarım kimse bu olaydan zarar görmedi. @MPSMerton @LondonFire olay yerinde ve o bölümdeki yol kapatıldı. Otobüsler ve trafik yönlendirme içindedir." diye tweet atmıştı.