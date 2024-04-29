Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti

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Özel kardeşiyle ilgili şaşırtan detayı ilk kez paylaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda 24 yaşındaki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşini tüfekle öldürdükten sonra binanın çatısına çıkarak aynı tüfekle intihar etti.

EŞİNİ VURUP ÇATIDA İNTİHAR ETTİ

Saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te iddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi eşi Buse Demirkıran'ı başından tüfekle vurdu.

Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, "Hamza'nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.