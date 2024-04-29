Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak

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Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra şöhreti yakalayan Yasemin Sakallıoğlu, gösterilerine hız kesmeden devam ederken bir de Bahar dizisine konuk olarak hayranlarına sürpriz yaptı.

MUHTAR HASİBE GELİYOR

Şivesi ve esprileriyle herkesi güldüren Yasemin Sakallıoğlu, Show TV'nin iddialı dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak. Komedyenin yer aldığı fragman da yayınlandı. Güldüren sahnelerin yaşandığı dizi, yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

BAHAR BOŞANMA KARARI ALIYOR

Öte yandan başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoyi Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında aldatıldığını öğrenen Bahar, boşanma kararı alırken Timur ise barışmak için mücadele ediyor. Terk edilen Rengin ise Parla'nın babasının Timur olduğunu Bahar'a söylemeye hazırlanıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin haziranın ikinci haftası da sezon finali yapması planlanıyor.