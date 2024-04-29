Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak - Son Dakika
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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak

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Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar'a konuk oyuncu olarak katılıyor. Sakallıoğlu dizide Hasibe rolünü oynayacak.

29.04.2024 08:10  Güncelleme: 08:13
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Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra şöhreti yakalayan Yasemin Sakallıoğlu, gösterilerine hız kesmeden devam ederken bir de Bahar dizisine konuk olarak hayranlarına sürpriz yaptı.

MUHTAR HASİBE GELİYOR

Şivesi ve esprileriyle herkesi güldüren Yasemin Sakallıoğlu, Show TV'nin iddialı dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak. Komedyenin yer aldığı fragman da yayınlandı. Güldüren sahnelerin yaşandığı dizi, yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisine konuk oluyor

BAHAR BOŞANMA KARARI ALIYOR

Öte yandan başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoyi Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında aldatıldığını öğrenen Bahar, boşanma kararı alırken Timur ise barışmak için mücadele ediyor. Terk edilen Rengin ise Parla'nın babasının Timur olduğunu Bahar'a söylemeye hazırlanıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin haziranın ikinci haftası da sezon finali yapması planlanıyor.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisine konuk oluyor
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisine konuk oluyor
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisine konuk oluyor
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisine konuk oluyor
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak

Yasemin Sakallıoğlu, Show Tv, Bahar, Dizi, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak - Son Dakika

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