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Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle kafeye silahlı saldırı düzenledi. Onlarca merminin sıkıldığı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polisler olay sonrası kaçan maskeli saldırganların peşine düştü.

Saldırı, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kafeye ateş açtı. Onlarca merminin sıkıldığı kafede bulunan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişiye kurşunlar isabet etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafenin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.