Ege Denizi\'nde korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini bildirdi. Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 9.65 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmazken saat 05.07'de de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.