Ege Denizi'nde korkutan deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde korkutan deprem

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Saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 9.65 kilometre olarak bildirdi. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

29.04.2024 08:07
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini bildirdi. Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 9.65 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmazken saat 05.07'de de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi\'nde korkutan deprem
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde korkutan deprem - Son Dakika

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