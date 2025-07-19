Los Angeles'ta Araç Kalabalığa Daldı, 20 Yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine daldığını ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, kazada en az 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.