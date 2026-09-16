Los Angeles'ta haber helikopteri otobüs kazasını çekerken düştü, 3 kişi öldü
ABD'nin Los Angeles kentinde yerel saatle 19.00 sıralarında otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü ve 3 kişi yaşamını yitirdi. İki konteyner ile bir aracın üzerine düşerek patlayan helikopterin polise ait olmadığı belirtildi, soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yürütecek.
ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Los Angeles kentinde yerel saatle 19.00 sıralarında otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopterin patladığı bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı, düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun yürüteceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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