Lübnan\'da İsrail Saldırılarında 3089 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 89'a, yaralı sayısının ise 9 bin 397'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 21 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 216'sı çocuk ve 296'sı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.