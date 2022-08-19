5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemedi! Kocasının gaz tüplü saldırısına uğradı - Son Dakika
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5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemedi! Kocasının gaz tüplü saldırısına uğradı

19.08.2022 10:22
5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemedi! Kocasının gaz tüplü saldırısına uğradı

Lübnan'da gözü dönmüş koca, 5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemeyen 21 yaşındaki Hana Mohammed Khodor'u gaz tüpüyle yaktı. Genç kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Lübnan'da korkunç saldırı girişiminde bulunuldu. 21 yaşındaki genç hamile kadın aralık ayında dünyaya gelecek bebeğini elinde tutmak için sabırsızlanıyordu. Bebeğin babası bebeği istemediği için eşinin kürtaj olmasını istedi. Hana Mohammed Khodorkocasının bu isteğini kabul etmedi. Eşine sinirlenen koca hamile kadını acımasızca dövdü.

KARISINI ATEŞE VERDİ

Anne Khodor, eşinin şiddetine tepki gösterdi ve eşine bebeğini aldırmayacağını söyledi. Cani koca, kürtaj olmayı reddeden karısını gaz tüpü kullanarak ateşe verdi.

Gaz tüpüyle yaktı! Kürtaj olmayı reddedince eşini ateşe verdi

"HAYATI İÇİN SAVAŞIYOR"

Eşinin yanmasına içi el vermeyen koca karısını hastaneye götürdü. Lübnan'da bulunan Al Salam Hastanesi'ne kaldırıan kadın tedavi altına alındı. Doktor Gabriel Al-Sabe'e, anne için eşine şu şekilde konuştu: "Bebek anne karnında öldü. Cesedini çıkarmak için onu ameliyat etmek zorunda kaldık. Hayatta kalma şansı çok zayıftı. Biz konuşurken, o hayatı için savaşıyor. Yoğun bakım ünitesinde yaşamla ölüm arasında. Yaşam destek ünitesinde ve her gün hayata döndürülüyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Son derece kritik ve vücudunun büyük bölgeleri yandı" dedi.

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Son Dakika Dünya 5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemedi! Kocasının gaz tüplü saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 buçuk aylık hamileliğini sonlandırmak istemedi! Kocasının gaz tüplü saldırısına uğradı - Son Dakika
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