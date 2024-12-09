İsrail, Lübnan\'da 4 askerinin öldüğünü duyurdu

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İSRAİL, Lübnan'da 4 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından yapılan açıklamada 4 askerin Lübnan'ın güneyinde öldüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail askerlerinin Lübnan'da bir tünelde tarama yaptığı sırada patlama olduğu ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mesajında, "Eşim Sarah ve ben, Lübnan'da şehit düşen dört IDF askerinin ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz: Yevgeny Zinnershein, Sagi Yaakov Rubinstein, Benjamin Destau Negusa ve Erez Ben Efraim. Ailelerin acısı hepimizin acısıdır" dedi.