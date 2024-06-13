Macaristan Başbakanı Orban, AB sınırlarını savundukları için verilen cezayı eleştirdi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Adalet Divanı'nın bugünkü 'sığınma yasalarını ihlal ettiği' için verdiği cezayla ilgili açıklama yaparak AB sınırlarını savundukları için cezanın verildiğini vurguladı.

Orban açıklamasında "Avrupa (Birliği) Adalet Divanı, AB sınırlarını koruduğu gerekçesiyle Macaristan'a günlük 200 milyon avro artı günlük 1 milyon avro(!!!) para cezası vermesi aşırı ve kabul edilemez. Brüksel bürokratları için yasadışı göçmenlerin kendi Avrupalı vatandaşlarından daha önemli olduğu görülüyor" dedi.