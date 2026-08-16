Macaristan\'da Otobüs Kazası: 12 Ölü

MACARİSTAN'IN doğusunda Polonya plakalı bir yolcu otobüsünün otoyolda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nyiregyhaza kentine doğru seyir halinde olan Polonya'ya ait bir yolcu otobüsünün M3 otoyolunda devrildiğini bildirdi. Başbakan Magyar, Mezokeresztes kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, kaza yapan otobüste 57 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. Macaristan polisinden yapılan açıklamada ise M3 otoyolunda ilerleyen otobüsün düz yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildiği belirtildi.

Polis yetkilileri, elde edilen ilk bulguların şoförün uyuyakalmış olabileceğine işaret ettiğini ifade etti. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, otobüs şoförünün ise polis ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.