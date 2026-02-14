Macron: Avrupalılar Olmadan Barış Sağlanamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Macron: Avrupalılar Olmadan Barış Sağlanamaz

Macron: Avrupalılar Olmadan Barış Sağlanamaz
14.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Rusya-Ukrayna barışında Avrupa'nın kritik rolünü vurguladı, müzakerelerde yer almanın önemini ifade etti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar olmadan Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanamayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, müttefiklere ve Rusya'ya net mesajlar verdi. Daha güçlü bir Avrupa'nın, ABD dahil tüm müttefikler için daha iyi olacağını belirten Macron, kıtanın son dönemde ihmal edildiği algısına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin (AB) 'eskiyen ve işlevini yitiren' bir yapı olduğu yönündeki eleştirilere değinen Macron, "Rakiplerimiz hariç herkes bize güçlenmemiz gerektiğini telkin ediyor. Ancak bazen anlamsız bir şekilde bizler de kendi kendimize engel teşkil ediyoruz. Bu durumu çözüme kavuşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa'nın en hayati meselesi olduğunu vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede barışı sağlama arzusunu desteklediğini ifade etti. Macron, barışın şekillenmeye başladığı bir süreçte Rusya'nın sivil ve kritik altyapıları vurmaya devam ettiğini hatırlattı. Bazı liderlerin Ukrayna'ya Rusya'nın şartlarını kabul etmesi yönünde baskı yapmasını 'stratejik bir hata' olarak nitelendiren Macron, Rusya'nın gölge filosuna yönelik baskının sürmesi gerektiğini savundu. Barış müzakerelerinde Avrupa'nın dışlanmasına sert çıkan Macron, "Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Bizsiz müzakere yürütemezsiniz, bundan emin olun. Eğer biz masada yoksak, Ukraynalılar da o masada olmayacak" açıklamasını yaptı.

Macron, çözümün bir parçası olduklarını ve bu nedenle Ukrayna, ABD ve Rusya ile şeffaf bir iletişim hattı içinde görüşmelere dahil edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron: Avrupalılar Olmadan Barış Sağlanamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:17:39. #7.11#
SON DAKİKA: Macron: Avrupalılar Olmadan Barış Sağlanamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.