Macron: ABD\'nin Hürmüz\'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, güç kullanılarak yapılacak herhangi bir operasyona katılmayacaklarını açıkça ifade etti.

“SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANMALI”

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuşan Macron, Hürmüz Boğazı’ndaki krize değindi. Boğazın yeniden açılmasının önemine vurgu yapan Macron, bu sürecin İran ile ABD arasında koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ”

Paris’te 17 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin bir konferans düzenlediklerini hatırlatan Macron, aynı gün ABD’de boğaza yönelik abluka ilan edildiğini belirtti. ABD’nin boğazı yeniden açmaya hazır olmasının olumlu olduğunu ifade eden Macron, “Ancak net olmayan bir çerçevede, güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız” dedi.

“KALICI ÇÖZÜM İŞ BİRLİĞİ”

Macron, Hürmüz Boğazı’nın kalıcı şekilde açık kalmasının tek yolunun uluslararası iş birliği olduğunu vurgulayarak, seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama ya da ücret olmadan sağlanması gerektiğini dile getirdi.FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Hürmüz Boğazı planına ilişkin, "Güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız" dedi.