Macron, Steinmeier'i ağırlarken dostluğun tüm Avrupa için vaat olduğunu söyledi - Son Dakika
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Macron, Steinmeier'i ağırlarken dostluğun tüm Avrupa için vaat olduğunu söyledi

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Macron, Steinmeier\'i ağırlarken dostluğun tüm Avrupa için vaat olduğunu söyledi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırladı. Macron, iki ülke arasındaki uzlaşmaya dikkati çekerek savaşın bedelini, uzlaşmanın gerekliliğini ve barışın değerini bildiklerini, dostluğun tüm Avrupa için vaat olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki tarihi uzlaşmaya dikkati çeken Macron, "Fransa ve Almanya savaşın bedelini, uzlaşmanın gerekliliğini ve barışın değerini bilir" dedi.

Macron, ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırladı. Macron, Steinmeier'in ziyareti dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, Fransa-Almanya ilişkilerinin Avrupa açısından önemini vurguladı.

Macron, "Fransa ve Almanya savaşın bedelini, uzlaşmanın gerekliliğini ve barışın değerini bilir. Tarihe mühürlenmiş dostluğumuz, gücümüz ve tüm Avrupa için bir vaattir. Devlet ziyareti için hoş geldiniz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sevgili dostum" ifadelerini kullandı. Macron, paylaşımında iki liderin birlikte çektirilmiş fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: ANKA
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