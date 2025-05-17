Macron: Trump, Rusya ile İstanbul Görüşmelerini Tartışacak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını belirtti.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin sonuçlarını yakın zamanda Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını söyledi. Macron, "Başkan Trump önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Rus tarafıyla İstanbul'daki görüşmelerde neler olduğunu netleştirmek ve ilerlemeye çalışmak için görüşmeler düzenlemeyi planlıyor" dedi.