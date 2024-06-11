Macron'un erken seçim kararı eleştirildi

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(ANKARA) - Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararını eleştirerek, "Olimpiyatlar öncesi endişe verici bir durum" dedi. Le Monde'un Genel Yayın Yönetmeni Jéröme Fenoglio ise, Macron'un kararını "riskli bir kumar, kibir ve beceriksizliğin bileşimi" olarak niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı ülkede tartışılmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP), seçimlerinde aşırı sağın birinci çıkması üzerine Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'dan tepki geldi. Hidalgo, seçimlerin bu sene Paris'in ev sahipliği yapacağı olimpiyatlardan birkaç hafta önce yapılacak olmasının hazırlıklara gölge düşürebileceğini söyledi.

Sosyalist Partili Hidalgo, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin, iktidara ağır bir yenilgi yaşattığı seçim sonuçlarının kendisini "endişelendirdiğini" söyledi. Fransız medyasına göre aynı zamanda Macron'a rakip olarak görülen Hidalgo, Macron'un "eskisi gibi devam edemeyeceğini" düşündüğünü ve seçim kararının oldukça riskli bulduğunu ifade etti.

Hidalgo, "Ben, olimpiyatlar için tüm hazırlık aşamasının geride kaldığını düşünüyorum ve geriye, dünyayı karşılamak kalıyor. Ancak yine de, oyunlar öncesinde bir fesih kararı, gerçekten de son derece endişe verici bir durum" dedi.

Le Monde Genel Yayın Yönetmeni Fenoglio: "Macron'un kararı kibir ve beceriksizliğin karışımı"

Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Monde'un Genel Yayın Yönetmeni Jéröme Fenoglio da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı almasını sert bir şekilde eleştirdi. Fransız vatandaşlarının "umutsuz bir cumhurbaşkanının riskli kumarında kullanıldığını" söyledi. Fenoglio, "Macron'un kararının kibir ve beceriksizliğin bir karışımı olduğunu ve bu durumun seçmen memnuniyetsizliğine yol açtığını" yazdı. Ayrıca, parlamentonun feshedilmesine ilişkin Élysée Sarayı'nın ilk açıklamalarını "blöf ve kendini ikna etmenin bir karışımı" olarak nitelendirdi.

Fransa'da parlamento seçimlerinin iki aşamalı olarak 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin çoğunluğu elde etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı.

Seçimlere gidecek olan Fransa Parlamentosu Assemblée National'de şu an hiçbir siyasi parti karar alacak çoğunluğu elinde bulundurmuyor. Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ve müttefikleri 2022 yılında meclisteki çoğunluğu yitirmişti.