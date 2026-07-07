Macron'un Şam Ziyaretinde Patlama

(ANKARA) - Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kent merkezinde patlamaların meydana gelmesinden sonra "Macron'un güvenliğinin sağlandığını, ziyaretin planlandığı şekilde sürdüğünü" bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kent merkezinde iki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği bildirildi.

Patlamaların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Şam'daki bir otelin yakınında bulunan bir araçtan yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Elysee Sarayı, patlamaların ardından yaptığı açıklamada, "Macron'un güvende olduğunu ve ziyaret programında herhangi bir değişiklik olmadığını" bildirdi.

Macron, dün Suriye'ye giderek, Beşşar Esad'ın iktidarının sona ermesinin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) lideri oldu.

Suriye temaslarını tamamlamasının ardından Macron'un, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geçmesi bekleniyor.