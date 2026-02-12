Madagaskar\'da Fırtına: 36 Ölü

MADAGASKAR'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yaşamını yitirtenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, Gezani Tropikal Siklonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini, 6 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi. Açıklamada, 257 bin 222 konutun ve 37 bin 253 binanın hasar gördüğü kaydedildi.