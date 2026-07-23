Maduro ve Eşinin Yargılanma Tarihi Belirlendi - Son Dakika
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Maduro ve Eşinin Yargılanma Tarihi Belirlendi

Maduro ve Eşinin Yargılanma Tarihi Belirlendi
23.07.2026 10:38
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ABD, Maduro ve eşini 1 Haziran 2027'de yargılayacak. Avukatı itirazda bulunacak.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonla alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacak.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonla alıkoyarak New York'a getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in duruşma tarihi netleşti. Dün New York'ta görülen ve yaklaşık 15 dakika süren ön duruşmada Yargıç Alvin Hellerstein, her iki tarafın avukatlarının talebi üzerine yargılama sürecinin 1 Haziran 2027'de başlamasına hükmetti.

Hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarını reddeden Maduro'nun avukatı Barry Pollack'ın, başarılı olması halinde davanın düşmesini sağlayacak olan 'devlet başkanı dokunulmazlığı' gerekçesiyle ilk etapta iddianameye itiraz edeceği aktarıldı.

Öte yandan, alıkonulmalarından bu yana Brooklyn'deki gözaltı merkezinde tutulan çift, böylece New York'ta üçüncü kez hakim karşısına çıkmış oldu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro ve Eşinin Yargılanma Tarihi Belirlendi - Son Dakika

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