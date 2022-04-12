Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak - Son Dakika

Federal savcılar, bir rüzgar enerjisi şirketinin geçtiğimiz hafta rüzgar çiftliklerinde en az 150 kartalı öldürmekten suçlu bulunduğunu, 8 milyon dolar para cezası ve tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.

NextEra Energy Resources'ın tamamına sahip olduğu ESI Energy şirketi, aynı zamanda salı günü Göçmen Kuş Anlaşması Yasası'nı üç kez ihlal etmekten suçlu bulunduğu için beş yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

EN AZ 150 KARTAL ÖLDÜ

Oksijen Gazetesi'nin haberine göre ESI, 2012'den bu yana tesislerinde en az 150 kel ve kaya kartalın öldüğünü kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı bu ölümlerin 136'sının "kartalın rüzgar türbini kanadı tarafından vurulmasına atfedilebileceğine kesin olarak karar verildi" açıklamasında bulundu.

İHMALDEN KARŞILIKLI ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİLER

Adalet Bakanlığı ölümlerin, şirketin ABD'de işlettiği 154 rüzgar santralinin 50'sinde meydana geldiğini söyledi. Adalet Bakanlığı'na göre kartal ölümleri belgelendiğinde veya tahmin edildiğinde şirketin kartalları korumak veya gerekli izinleri almak için adımlar atmadığını söyledi. Savcılar, ESI'nın bu adımları atmayarak karşılaştırılmalı üstünlük elde ettiğini belirtti. ABD'nin Doğu Kaliforniya bölgesi avukatı Phillip Talbert yaptığı açıklamada, "Bu kovuşturma ve güvence altına aldığı iade, kel ve kaya kartal popülasyonlarımızın ekolojik açıdan hayati ve görkemli olan doğal kaynaklarını koruyacak" dedi.

ŞİRKET KABUL ETMEDİ

NextEra'nın başkanı Rebecca Kujawa ise federal hükümetin kararına katılmadığını çünkü herhangi bir yapı inşa etmenin, araç kullanmanın veya uçak uçurmanın kazara kartal ve diğer kuşların ölme olasılığını beraberinde getirdiğini söyledi. Bu aktivitelerin bir sonucu olarak çarpışmaların meydana gelebileceğini de kaydetti. Kujawa "Çevremizi koruma, tesislerimizde vahşi yaşamla olumlu bir şekilde beraber yaşama ve destekleme konusunda uzun süredir devam eden, hak edilmiş bir itibara sahibiz. Hiçbir zaman bir kartalın oradan uçacağını bilerek rüzgar türbini kurmadık. Federal yasaları hiçe sayarak herhangi bir işlem yapmadık" diye konuştu.