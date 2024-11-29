Malezya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

MALEZYA'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülke çapında etkili olan aşırı yağışlar sonrası başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenen 80 binden fazla kişinin geçici barınaklara nakledildiği ifade edildi.