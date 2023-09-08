Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti

Mali\'de düzenlenen terör saldırılarında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 08.09.2023 00:50

Mali'de gerçekleşen 2 ayrı terör saldırısında bir yolcu teknesi ve askerlere yapılan saldırılarda toplamda 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti. Saldırıları Mağrip El-Kaidesi'nin Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 49 sivil ve 15 asker yaşamını yitirdi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı bildirildi.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

Öte yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Cemaat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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