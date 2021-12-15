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Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu - Son Dakika
BBC

Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

15.12.2021 07:08
Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

Malta, esrarın kişisel amaçlarla yetiştirilmesi ve kullanılmasını yasallaştıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Malta, esrarın kişisel amaçlarla yetiştirilmesi ve kullanılmasını yasallaştıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Yetişkinlerin evlerinde en fazla dört bitki yetiştirmesi, üzerlerinde de en fazla yedi gram esrar taşımasına izin verilecek.

Fakat esrarın kamusal alanda veya çocukların önünde içilmesi yasa dışı olacak.

Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'nin de benzer planları bulunuyor.

Malta Parlamentosu'nda Salı akşamı oylanan yasa, 27'ye karşı 36 oyla kabul edildi.

Eşitlik Bakanı Owen Bonnici, bunun az miktarda esrar içen kişilerin yasal suçlamalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi için tarihi bir an olduğunu söyledi ve yasa dışı uyuşturucu ticaretinin azalacağını belirtti.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti ise yasa aleyhinde oy kullandı.

Yasa teklifi ilk olarak gündeme geldiğinde destek veren Milliyetçi Parti'nin lideri Bernard Grech, Ekim ayındaki konuşmasında ise bunun yasa dışı uyuşturucu pazarını güçlendireceğini savundu.

Bazı muhalifler de Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın yasayı imzalamaması çağrısında bulundu.

Yasa uyarında 7-28 gram arası esrar taşıyanlara 100 euroya, kamusal alanda içenlere 235 euroya, çocukların önünde içenlere ise 500 euroya kadar ceza verilebilecek.

Bitki tohumlarının dağıtılması ve esrar satışı için de yeni kurumlar kurulacak.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler de esrara yönelik tutumunu değiştirerek, bunun tedavi amaçlı kullanımlarının incelenmesi gerektiğini belirtmişti.

Esrarın serbestçe içilmesiyle meşhur olan Hollanda'da ise esrar teknik olarak hâlâ yasa dışı. Fakat ülkede bu yasağın çiğnenmesine tolerans gösterilmesini düzenleyen başka hukuki düzenlemeler var.

İtalya'da bu konuyla ilgili önümüzdeki yıl bir referandum yapılacak.

Uruguay 2013'te kişisel amaçlarla esrar kullanımını yasallaştıran ilk ülke olmuştu.

Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

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Son Dakika Dünya Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu - Son Dakika Dünya

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