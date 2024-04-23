Manş Denizi\'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

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Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi, küçük bir botla İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Fransız yetkililere göre bot bu sabah erken saatlerde Fransa'nın kuzeyindeki Wimereux sahilinden yola çıktı.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nden sorumlu Fransız yetkililer, teknenin 100'den fazla kişiyi taşıdığını söyledi.

Yetkililer teknenin bir kum setini geçtikten sonra zor durumda kaldığını ve kurtarma çalışmalarının o sırada başladığını belirtti.

Olayın tam olarak saat kaçta meydana geldiği belli değil ancak yerel saatle 05.00 ile 06.30 arasında olduğuna inanılıyor.

Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant'a göre 7 yaşında bir kız çocuğu, bir kadın ve üç erkek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fransız yetkililer, 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını, ancak 50'den fazla kişinin teknede kaldığını ve teknenin İngiltere'ye doğru devam ettiğini duyurdu.

BBC muhabiri Andrew Harding bu sabah erken saatlerde Calais'in güneyindeki Fransız sahilindeydi ve göçmenlerin Manş Denizi'ni geçmek üzere bota bindiği ana tanık oldu.

Harding ve ekibi 100'den fazla göçmenin denizdeki bota ulaşmaya çalıştığını, polisin ise insan akınını durduramadığını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, olayı "trajik" diye nitelendirdi ve hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına olan ihtiyacın altını çizdi.

İngiltere hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermek için iki yıldır geçirmeye uğraştığı plan dün Avam Kamarası'nda onaylandı.

Hükümet, Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan botların sayısını bu yolla azaltmayı amaçlıyor.