Manş Denizi'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Manş Denizi'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Manş Denizi\'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyindeki Wimereux sahilinden yola çıkan bir bot, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken zor durumda kaldı. Beş kişi, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 40'tan fazla kişi olduğu belirtilirken, 50'den fazla kişinin hala teknede olduğu ve İngiltere'ye doğru yol aldığı açıklandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, olayı trajik olarak nitelendirerek, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının önemini vurguladı.

23.04.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi, küçük bir botla İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Fransız yetkililere göre bot bu sabah erken saatlerde Fransa'nın kuzeyindeki Wimereux sahilinden yola çıktı.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nden sorumlu Fransız yetkililer, teknenin 100'den fazla kişiyi taşıdığını söyledi.

Yetkililer teknenin bir kum setini geçtikten sonra zor durumda kaldığını ve kurtarma çalışmalarının o sırada başladığını belirtti.

Olayın tam olarak saat kaçta meydana geldiği belli değil ancak yerel saatle 05.00 ile 06.30 arasında olduğuna inanılıyor.

Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant'a göre 7 yaşında bir kız çocuğu, bir kadın ve üç erkek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fransız yetkililer, 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını, ancak 50'den fazla kişinin teknede kaldığını ve teknenin İngiltere'ye doğru devam ettiğini duyurdu.

BBC muhabiri Andrew Harding bu sabah erken saatlerde Calais'in güneyindeki Fransız sahilindeydi ve göçmenlerin Manş Denizi'ni geçmek üzere bota bindiği ana tanık oldu.

Harding ve ekibi 100'den fazla göçmenin denizdeki bota ulaşmaya çalıştığını, polisin ise insan akınını durduramadığını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, olayı "trajik" diye nitelendirdi ve hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına olan ihtiyacın altını çizdi.

İngiltere hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermek için iki yıldır geçirmeye uğraştığı plan dün Avam Kamarası'nda onaylandı.

Hükümet, Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan botların sayısını bu yolla azaltmayı amaçlıyor.

Kaynak: BBC

Manş Denizi, Fransa, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Manş Denizi'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 18:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: Manş Denizi'nde bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement