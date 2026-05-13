Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen davada iki doktor hakim karşısına çıktı

13.05.2026 09:39
Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada, doktorlar Maradona'nın yüksek tansiyon ilaçlarını ölümünden kısa süre önce bıraktığını öne sürdü. Bu durumun, futbolcunun kalp rahatsızlıklarını ağırlaştırmış olabileceği belirtiliyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı San Isidro Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Maradona'yı özel bir klinikte tedavi eden iki doktor, futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doktorlar, Maradona'nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ederek, ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan eski futbolcunun sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini söyledi.

Savcılık ise Maradona'nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri bulunduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savundu.

SAVCILIĞIN İDDİASI 

Arjantin’de devam eden dava, Maradona’nın ölümünün önlenebilir olup olmadığı sorusuna odaklanıyor. Savcılık, evde uygulanan tedavinin yetersiz kaldığını, düzenli tıbbi kontrol yapılmadığını ve Maradona’nın sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmediğini öne sürüyor. Savcı ayrıca, Maradona’nın sağlık ekibinin efsane futbolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadığını ve onu "kaderine terk ettiğini" savunuyor. Bu kapsamda aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov, hemşireler ve sağlık koordinatörlerinin bulunduğu 7 sağlık çalışanı yargılanıyor.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

