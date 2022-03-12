Mariupol'ün öncesi ve sonrası: Fotoğraflar kentteki yıkımın boyutunu gösteriyor - Son Dakika

Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kenti yaklaşık iki haftadır kuşatma altında.

Kentten gelen fotoğraflar ve uydu görüntüleri çatışmanın boyutunu gösteriyor.

Dümdüz edilmiş apartmanlar, yıkılmış bir AVM ve saldırıya uğramış bir doğum hastanesi objektiflere yansıyanların bazıları.

Kentte hayatını kaybedenler için en az bir adet toplu mezar açılmış durumda.

Savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı kent günlerdir yoğun bombardımana maruz kalıyor.

Belediye Başkanı Sergey Orlov gıda ve içme suyu stoklarının azaldığını, şebekelerde elektrik, su ve doğal gaz kalmadığını söylüyor.

Orlov insanların su içmek için kar erittiğini, sıfırın altındaki derecelerde ısınmak ve yemek yapmak için odun kestiklerini söylüyor.

Çarşamba günü bir doğum hastanesine yapılan saldırıda biri çocuk üç kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı açıklanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bunun bir savaş suçu olduğunu söylemişti.

Hastanenin yakınlarındaki üniversite ve çevresindeki yıkım da, bombardımanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Uydu teknolojileri şirketi Maxar'ın paylaştığı görüntüler de, dış dünyayla bağlantısı kesilmiş bu kentin güneyi ve doğusundaki yıkımı gösteriyor.

Bir diğer uydu fotoğrafında da yıkılan AVM binaları yer alıyor.

Mariupol Rusya için kritik bir kent. Burayı ele geçirirlerse 2014'te ele geçirdikleri Kırım'ın hem Rusya ile hem de Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donbas'taki iki bölgeyle kara bağlantısı kurulmuş olacak.