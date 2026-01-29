Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti

Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
29.01.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong'da yaşlı bir adamın süpermarketlerde satılan popüler gazlı içeceklere yaklaşık bir yıl boyunca idrar karıştırdığı ortaya çıkarken, olay bir çocuğun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi. Mahkemeye çıkarılan yaşlı adam söz konusu davranışını "şaka" olarak niteledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. Kentte yaşayan yaşlı bir adamın, süpermarketlerde satılan popüler gazlı içeceklere yaklaşık bir yıl boyunca idrar karıştırdığı ortaya çıktı.

ÇOCUK HASTANELİK OLUNCA FARK EDİLDİ

Dış basında yer alan haberlere göre olay, bir çocuğun içtiği gazlı içecek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı market raflarındaki içeceklerin bilinçli şekilde kirletildiği belirlendi.

MARKETLERE GİRİP ŞİŞELERE İDRAR EKLEMİŞ

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin, farklı bölgelerdeki süpermarketlere girerek şişeleri açtığı, içlerine idrar ekledikten sonra yeniden raflara bıraktığı tespit edildi. Eylemlerin uzun süre fark edilmeden devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, zanlının "gıda güvenliğini tehlikeye atma" ve "kamu sağlığını riske sokma" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından Hong Kong'da gıda ve içecek güvenliği yeniden tartışma konusu olurken, yetkililer tüketicilere ambalajları dikkatle kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mahkemeye çıkan Lo, ifadesinde söz konusu davranışını "şaka" olarak niteledi. Lo'nun avukatı, müvekkilinin boşanma ve emeklilik sonrası depresyona girdiğini savundu. Avukat, müvekkilinin davranışlarının arkasında "eski eşi ve oğlunun yurt dışına taşınarak kendisiyle iletişimi kesmesinin de yattığını" ifade etti.

Hong Kong, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Dünya, PES, Son Dakika

Son Dakika Dünya Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    yandık sıra bizede gelir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:44:53. #7.11#
SON DAKİKA: Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.