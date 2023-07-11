Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Cesedi Bulundu

11.07.2023 19:16

İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulundu. Üçgül'ün kafasından silahla vurularak öldüğü tahmin ediliyor. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor.

İzmir- İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu.

KAFASINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Muğla'nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu'nda bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.

Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! 'Maseratili Polis'in cansız bedeni bulundu
"Maseratili Polis" olan tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül.

İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapılırken, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.

Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! 'Maseratili Polis'in cansız bedeni bulundu
Üçgül'ün kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış ve ardından açığa alınmıştı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! 'Maseratili Polis'in cansız bedeni bulundu
"Maseratili Polis" olan tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül.

"BÜTÜN CUMHURİYET SAVCILARI VE MAFYALAR ELİMDE"

Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da 'Kimin kim olduğunu bilemezsin' dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği yer alırken, bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarılmıştı.

Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! 'Maseratili Polis'in cansız bedeni bulundu
"Maseratili polis" Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül.

EŞİ İNTERNET ÜZERİNDEN ZAYIFLAMA ÇAYI SATTIĞINI BELİRTMİŞTİ

İddianamede Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği belirtiliyordu. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istenirken, hakkında ilk olarak İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilmiş ve açığa alınmıştı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından eşi Özlem Üçgül yaptığı açıklamada, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 kişi çalıştırdığını belirterek, buradan kazandığı para ile 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil sahibi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • ÖMER FARUK KOCA: Başka maseratili olan var mı? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ihsan Bulut: İçeri girersem sizde yanarsiniz olayı gibime geliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Zayiflama cayi satan her nedense kendi kilolu dikkatimi cektide Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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