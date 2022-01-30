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Mason Greenwood: Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı - Son Dakika
BBC

Mason Greenwood: Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

30.01.2022 21:20
Mason Greenwood: Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşı tarafından şiddet ve tecavüzle suçlandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşı tarafından şiddet ve tecavüzle suçlandı. Kulüp iddialar üzerine Greenwood'u süresiz kadro dışı bıraktı.

Manchester polisi Greenwood'un ismini geçirmeden yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan içeriklerden haberdar olduğunu belirtti, 20'li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis tarafından açıklamada, "20'li yaşlarında bir erkek, tecavüz ve şiddet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Pazar sabah saatlerinde kız arkadaşı Greenwood hakkında sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu, ancak paylaştığı fotoğraf, video ve ses kayıtlarını kısa bir süre sonra sildi.

Manchester United kulübü ise Greenwood'un hakkında çıkan iddialar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

"Şiddetin hiçbir türünü tasvip etmediklerini" belirten kulüp, sosyal medyadaki iddialardan haberdar olduklarını, ancak "gerçekler ortaya çıkana kadar" başka yorum yapmayacaklarını söyledi.

Mason Greenwood ise hakkındaki iddiaları yanıtsız bıraktı.

20 yaşındaki futbolcu Mart 2019'dan beri Manchester United forması giyiyor. Şubat 2021'de 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan İngiliz futbolcu takımın altyapısından yetişti, bir kez de İngiltere milli takım formasını giydi.

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Manchester United, Manchester, England, Mason, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mason Greenwood: Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Mason Greenwood: Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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