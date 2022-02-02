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Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
BBC

Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı

02.02.2022 14:22
Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı

Manchester United futbolcusu Mason Greenwood, Pazar günü tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından bugün kefaletle serbest bırakıldı.

Manchester United futbolcusu Mason Greenwood, Pazar günü tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından bugün kefaletle serbest bırakıldı.

20 yaşındaki sporcu, bir kadının sosyal medya üzerinden saldırı anına ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşması ve kendisine suçlamalar yöneltmesiyle gözaltına alınmıştı.

Salı günü Greenwood'a ölüm tehdidi suçlaması da yöneltilmişti.

Manchester United, Greenwood'un ikinci bir duyuruya kadar takımda yer almayacağını, antrenmanlara da katılmayacağını açıklamıştı.

Oyun şirketi EA Sports da Greenwood'un tüm FIFA oyunlarından çıkarıldığını duyurdu.

Futbolcunun sponsorlarından Nike da Greenwood ile anlaşmalarını askıya aldıklarını, durumu yakından takip edeceklerini belirtti.

Manchester United altyapısından yetişen Greenwood 2019'da A takımın formasını giymeye başlamış ve 2021'de kulüple dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

İngiliz kanat oyuncusu 2020'de ilk defa İngiltere milli takımı formasını giymişti.

Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı
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Manchester United, Mason Greenwood, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Mason Greenwood: Tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Manchester United futbolcusu kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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