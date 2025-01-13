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FRANSA'nın, Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Mayotte Valiliği, Ada'yı etkisi altına alan Dikeledi Kasırgası sebebiyle kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Chido Kasırgası'nın birkaç hafta önce vurduğu ve çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı Ada'da hasar giderme çalışmaları devam ederken bölge, yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Valilik, Mayotte sakinlerini Dikeledi Kasırgası'na karşı dikkatli olmaları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı. Kasırga nedeniyle bölgede yaklaşık 15 bin kişinin, valilik tarafından belirlenen 79 koruma merkezine alındığı bildirildi.