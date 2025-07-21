SDG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e 14 Mart Cuma günü Kamışlı'da suikast girişimi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yakın koruması tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıdan Abdi'nin hafif sıyrıklar aldığını belirtildi.
Haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşma terör örgütü içindeki bazı grupları rahatsız etti. Terör örgütü içinde yer alan bir grup iddialara göre Şahin'e yönelik suikast planını devreye soktu.
SDG, silah bırakacaklarını ilan edip Şam yönetimiyle 10 Mart'ta anlaşma imzalamıştı.
Son Dakika › Dünya › Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?