Meksika, ABD\'den Göçmen Kabul Edecek, Ancak Güvenli Üçüncü Ülke Olmak İstemiyor

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MEKSİKA, ABD'den sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri kabul edeceklerini ancak güvenli üçüncü ülke olmak istemediğini duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'den sınır dışı edilmesi beklenen binlerce düzensiz göçmenin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'den sınır dışı edilen göçmenler konusunda 'güvenli üçüncü ülke' olmak istemediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Diğer ülke vatandaşlarının Meksika'ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil" dedi.

Sheinbaum, ABD'den sınır dışı edilen kendi vatandaşlarını kabul ettiklerini ancak diğer ülke vatandaşlarının Meksika'ya gönderilmesi hususunda güvenli üçüncü ülke olmayı istemediklerinin altını çizdi.