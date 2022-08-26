Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı - Son Dakika
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Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı

26.08.2022 12:10

Meksika'dan ABD'nin Los Angeles şehrine hareket etmek için pistten kalkış yapan uçağın motoru kısa süre içinde alev almaya başladı. Kıvılcımların da çıktığı uçağın pilotu, yolcuları uyararak acil iniş yaptı.

Meksika'da genç pilot Los Angeles'a hareket etmek için uçak pistinden kalkış yaptı. Uçağın hareket etmesiyle kısa bir süre sonra motorun sağ tarafından kıvılcımlar çıkmaya başladı.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Uçakta bulunan yolcular daha sonra kıvılcımları gördükten sonra patlama sesi duydu. Pilotun acil iniş anonsu sonrasıyolcular panikleyip çığlık atmaya başladı. Patlama sesinden sonra soğukkanlılığını koruyan genç pilot bulunduğu yerdeki en yakın piste iniş yaptı.

Uçak kalkış yaptıktan sonra motoru alev almaya başladı

YARALANAN YOLCU YOK

Öte yandan genç pilot iniş yaptıktan sonra uçuşta hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirtti ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

YANGIN METALLERİN SÜRTÜNMESİNDEN DOLAYI ÇIKMIŞ

Yapılan araştırma sonucunda yangının metallerin sürtünmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

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