Meksika'da genç pilot Los Angeles'a hareket etmek için uçak pistinden kalkış yaptı. Uçağın hareket etmesiyle kısa bir süre sonra motorun sağ tarafından kıvılcımlar çıkmaya başladı.
Uçakta bulunan yolcular daha sonra kıvılcımları gördükten sonra patlama sesi duydu. Pilotun acil iniş anonsu sonrasıyolcular panikleyip çığlık atmaya başladı. Patlama sesinden sonra soğukkanlılığını koruyan genç pilot bulunduğu yerdeki en yakın piste iniş yaptı.
Öte yandan genç pilot iniş yaptıktan sonra uçuşta hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirtti ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.
Yapılan araştırma sonucunda yangının metallerin sürtünmesinden dolayı çıktığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı - Son Dakika